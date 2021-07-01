即使全球新冠疫情進入後期，但距離完全開放國際旅遊仍有一段長路要走，最新數據顯示，就算歐美的旅遊比例出現反彈，但受限於多數發展中國家缺乏足夠的疫苗量，因此今年全球國際旅遊損失高達2.4兆美元（約新台幣64兆），若加上2020年，兩年來因旅遊停擺，全球GDP損失達4.8兆美元（約新台幣129兆），且最快要到2023年才有機會恢復疫情前的水準。

CNN報導，聯合國世界觀光組織與聯合國貿易和發展會議共同提出的報告指出，許多開發中國家的經濟極度仰賴國際觀光，但這些國家卻缺少足夠的疫苗量，這也足以摧毀該國賴以為生的產業。

該報告指出，疫苗量的不平等將對全球經濟造成衝擊，儘管法國、德國、英國和美國等國的旅遊產業會出現反彈，但光今年全球旅遊損失就高達1.7兆至2.4兆美元，而若累計2020與2021年旅遊業崩盤，全球GDP損失來到4.8兆美元，其中，開發中國家的損失是超過一半的2.9兆美元。

報導提及，土耳其、厄瓜多、南非及馬爾地夫等島嶼國家首當其衝，另外亞洲及大洋洲的多數地區也受到嚴重影響，至於北美、西歐和加勒比地區的影響較小。

旅遊業復甦的最主要的障礙是許多國家疫苗供應不均和接種率過低，另外，出入境管制、病毒控制速度緩慢、民眾旅遊信心不足和經濟環境不佳也是旅遊業難以迅速恢復的原因。

世界旅遊組織秘書長Zurab Pololikashvili表示，「旅遊業是數百萬人的生命線，拉高疫苗接種率對旅遊業的復甦相當重要，尤其是在發展中國家」該報告預計最快要等到2023年，跨國旅遊才能恢復到疫情前的水準。