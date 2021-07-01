與台灣藝人同名的香港性感女星白雲，擁有天使臉孔、魔鬼身材，尤以35E罩杯「導彈奶」著稱，但白雲名花有主，婚後轉當網紅，近日她曝光自己拿了證照成為「合法的人魚」，還曬出穿上專業服裝的入水照，導彈巨乳破水而出，畫面震撼。

被封為「香港波神」的女星白雲，比起演技，傲人身材更加聞名，她2017年嫁給前「香港先生」、身價上億的物業小開江俊霖，嫁入豪門的她雖淡出演藝圈，但轉型成為網紅，婚後仍不改尺度，經常在社群分享大尺度火辣影音，因此累積眾多粉絲訂閱。

白雲婚後不急著求子，跟老公享受富貴生活，到處遊山玩水，如今雖然因為疫情而有些限制，但她仍有顆冒險挑戰的心，日前在IG開心宣布自己拿到國際美人魚聯合會(MFI)頒發的「人魚M1證書」，非常感謝兩位美女教練的協助，表示雖然本來就會自由潛水，但要拿人魚證照不簡單，要訓練舞蹈底子跟柔軟度，下水後也得微笑，保持表情美麗，「人魚真的是個大挑戰，在水中的優雅自在，絕對要靠多年的努力！」。

如今白雲拿到入門證照，她還想繼續深造，往M2、M3出發，她也曬出國際認證的美人魚下水照，只見白雲穿著白色比基尼上衣，下身則是桃紅渲染的魚尾裝，一下沉入水悠遊，一下浮上水面享受陽光，導彈巨乳入水後，效果更加震撼，白雲被讚是真正的「最辣美人魚」。