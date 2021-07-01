為因應氣候變遷對全球所帶來的影響，多國相繼設立碳中和目標，並課徵碳稅以減少碳排放，但有分析報告指出，投資人和市場從未在股市的風險評估中，考量氣候變遷的因素，若全球企業需要繳納每噸75美元的碳稅，可能會導致全球股市暴跌約20%；專家更是直言，「未來所面臨的危機和過去截然不同」。

聯合國於2015年通過《巴黎協定》，旨在將全球平均氣溫的升幅，控制在工業革命前的水準，並針對再生能源進行投資，但實際上該協定對各國並無強制約束力，僅依現有框架由各國自主推動。

然而全球暖化問題加劇，也確實敲響許多國家對溫室效應的警鐘，若要有效控制全球升溫，當務之急需先降低二氧化碳的排放，因此多國紛紛宣布加強減碳排放的力道，以實現未來碳中和的目標。

《金融時報》報導，Kempen Capital Management進行模型推演，得出若碳稅飆升對股市的影響有多大；研究顯示，若每噸75美元的碳稅僅涵蓋範疇1、2（即企業營運直接碳排放量）的碳排放，全球股市只會小幅下跌約4%。

另一方面，若是每噸75美元的碳稅也囊括範疇3（即企業間接排放量）的碳排放，跌幅恐擴大到20%；此外，如果碳稅持續上升至每噸150美元，全球股市可能將下跌41%。

Kempen Capital Management投資策略主管Nikesh Patel警告，投資人和市場並沒有將碳稅上漲的影響納入考量，「未來所面臨的危機和過去截然不同」。

國際貨幣基金（IMF）官員於6月初時建議，在未來10年內制定全球最低碳稅，表示將有助於透過實質的政策加強減碳排放，並實現《巴黎協定》所訂定的目標。

不過值得一提的是，Kempen Capital Management的模型是以「最壞的情形」來推演，即是碳稅突然開徵，進而對全球股市造成的影響，但實際上，許多人認為穩步課徵碳稅，將有效減緩對股市的衝擊。

《路透社》報導，碳排放政策領頭羊歐盟日前擬擴大碳稅課徵對象，計畫將航運業納入碳稅課徵的範圍內，即船隻排放的廢氣量皆需購買排放許可，倘若航運商連2年未能遵守相關規範，歐盟有權禁止該船隻入港。

事實上，碳排放的實施遠不如全球的預期，聯合國於今年2月時公布氣候變遷報告，表示全球氣候狀況正式進入「紅色警戒」；聯合國氣候變遷執行秘書Patricia Espinosa於4月時坦言，目前遠遠無法達到《巴黎協定》所訂定的目標，因此呼籲應該加速對氣候變遷的行動，並全面向全球各國推廣相關事宜。