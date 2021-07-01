由《延禧》最美皇后秦嵐、陸版《流星花園》道明寺王鶴棣主演的陸劇《理智派生活》，講述30+（30歲以上）女性在職場、人生的美麗與哀愁，秦嵐在劇中訴出輕熟女性體悟，而現實生活的秦嵐也吐過不少人生金句，尤其以「我的子宮使不使用，關你什麼事」，槓網催婚最經典。

秦嵐以《延禧攻略》的溫柔賢淑皇后，讓她再攀演藝事業高峰，而她日前則在陸劇《理智派生活》全是30+女性面對職場、人生、感情的體悟，秦嵐在劇中吐出不少經典語錄：「一個名牌包我努力可以負擔得起，但是名牌包背後的生活我假裝不起」、「如果一個男人只是為了找我降低他的生活成本，我嫁他幹嘛？」、「女孩子談戀愛，這個時候不做作，什麼時候做作啊？」

秦嵐以《理智派生活》擁高人氣。（圖／取材自理智派生活微博）

秦嵐憑著該戲擁高人氣，而現實生活中的秦嵐，對自己的人生、婚姻其實很有想法，秦嵐雖然感情交白卷，但她不願將就，秦嵐就曾分享她的感情觀「選一個人就是一輩子，不辜負對方、手牽手一起走下去」，秦嵐希望能找到能讓她「無論怎樣都不回頭的人」，認為兩個人能平靜生活，才是最幸福的。

41歲單身的秦嵐不時被催婚，她在網上看到「生孩子是女人的義務」一說，好脾氣的秦嵐還罕見回嗆：「我的子宮使不使用，關你什麼事」，秦嵐認為，只有自己能決定自己的人生大事，不需要任何人去干涉「我自己很清楚，自己在什麼時候要怎樣的生活」。