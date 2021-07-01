由台灣在地運動品牌「DEUX」以及「拾個月-蛋糕餅乾禮物專門店」共同發起的中秋公益活動，希望透過中秋聯名禮盒來募得公益基金，以提供偏鄉學校的籃球校隊有更豐富的資源運用，讓孩子們有更多的支持，離夢想更進一步。

為了能夠達到公益的最大效益，本次活動也邀請到許多籃球員、藝人以及KOL共同響應，包含：曾文鼎、吳岱豪、王志群、劉君儀、陳國維、正義、林志彥等人共同響應，每一場次的贈與活動將跟著我們一同前往校園，讓這些學童不只是獲得資源上的協助，更能體驗不一樣的籃球活動。

DEUX品牌公關張李誌表示，高中職以下學校，台灣有超過1000所的偏鄉校園，占學校總數3成左右，而偏鄉的孩童普遍可獲得的資源相對不足，無論是訓練的場地、設備或者是球員的裝備等等。期待透過這次活動，能夠有拋磚引玉的效果，讓更多人關注偏鄉孩童。我們認為，運動除了強身健體之外，更重要的是可做為學生、家庭與校園三者的串聯核心。

本次中秋公益計畫，DEUX與拾個月共同開發公益聯名禮盒，每盒將捐出99元作為公益基金，預計募得40萬元，分別提供給16所偏鄉學校的籃球隊做為營養金運用。除了營養金外，DEUX也會提供優質的籃球鞋、籃球襪等相關產品，讓學生能夠穿著專業的運動用品運動，降低受傷的機率，提升運動表現。

期待透過這個企劃，讓能夠讓熱愛籃球的偏鄉孩子們，可以更無後顧之憂地享受籃球帶給我們的美好。誠摯地邀請您，陪伴我們一同帶著愛前進偏鄉，與偏鄉孩童，益起打球，Play with love。預購連結：https://pse.is/3jkjy4