有些人無論經歷多少大風大浪，依然能堅持正道，絕不在別人背後搞鬼。星座運勢網站「星座上上簽」分享，獅子座、水瓶座、白羊座最有骨氣，不會為了利益放棄自己的尊嚴，他們最討厭不公不義的事，看不慣阿諛奉承的小人，想要達到目標一定要正正當當，不做出愧對自己良心的事。

▍1.獅子座

獅子座很愛面子，性格正直，見義勇為，如果有不公不義的事情在他面前發生，一定會跳出來主持正義，他們最看不慣為了利益而阿諛奉承的小人，如果為了利益需要卑躬屈膝，他寧願放棄這一切，也不要讓自己做出刻意討好的行為，非常有骨氣，絕對不作賤自己的尊嚴。

▍2.水瓶座

水瓶座性格令人難以捉摸，不過如果他內心有原則，無論發生什麼狀況都會堅持到底，不會為了利益而出賣自己的靈魂。水瓶座不會勉強做出連自己都看不下去的事，只要他願意做，就代表這件事是他認可的，他們不會用自己這套標準去要求他人，不過也不會被他人束縛，無論面對多大的壓力都不會輕易在威權之下屈服。

▍3.白羊座

白羊座性格單純，就算經過社會歷練，看過各種黑暗面，依然能保持年少時的純粹，他們雖然有野心，不過不屑玩心機、耍手段，如果要他為了利益捨棄尊嚴，他寧願放棄一切。白羊座就是因為內心保有一塊淨土，在世事的紛紛擾擾下，還是能堅持初衷，是非常有骨氣的人。