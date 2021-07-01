三級警戒重挫餐飲業，連龍頭都撐不住了？王品集團旗下的越式料理餐廳「沐越」連續收掉兩家店面，包括台北復興南路店與台中公益店，僅剩下3家分店，是否是因疫情而收掉，王品強調跟疫情沒有關係，早在3、4月就討論過租約，期滿不續約。

沐越是王品集團打造的法式氛圍越式料理，原本全台有5家分店，主打法式殖民風格用餐環境與街頭，近年頗受喜好，也與常見的越式小吃店完全不同，王品更曾推出越式美食文化季，邀請大家享用道地的越式「宮廷料理」與「平民美食精緻吃」包括迷路雞、推推鍋、叻沙牛三寶、經典炸物拼盤等佳餚帶您體驗一場舌尖上的旅行。

雖然因為疫情期間，沒辦法內用，不過有眼尖的饕客發現，官網上一次拿掉了台北復興南路店與台中公益店，剩下台北中山北店、台北羅斯福店、桃園台茂店3家店，懷疑跟疫情有關，不過王品強調，早就決定不續約，真的跟疫情沒關。

王品集團表示，兩家店的業績都不錯，但確實業績不到標準，認為跟近期東區人潮退散有關係，剛好租約到期，因此決定該店不再續約，並於6月30日結束營業，台中公益店同樣也是租約到期，6月底結束營業，未來仍會找好的店再開新店。

因應政府宣布三級警戒延長到7月12日，王品即日起推出「外帶自取85折」，從西堤牛排、和牛涮的和牛火鍋、原燒的燒肉餐盒、藝奇的日本料理、再到外帶人氣王享鴨…王品集團20個品牌，品類最多、選擇性最高，透過王品瘋美食線上點餐外帶 ，餐餐都能有不同口味，希望能提振營收，為解封預作準備。