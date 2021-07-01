新北市淡水竹圍地區背依大屯山、面朝淡水河，依山傍水的地理位置成為不少建商首選，但過去建物限高缺乏明確依據，政府與建商在認定是否遮蔽山景時，常出現爭議；對此新北市城鄉局祭出新規，針對156處街廓明訂各街廓建物天際線高度，最低48公尺、最高145公尺，7月1日起實施。

淡水竹圍地區背對大屯山，依據過去規定，建物高度只要從淡水河對岸往八里觀看，建物後側保留大屯山天際線20％以上即可，但因視野角度、距離、山脊線高度圖等認知差異，加上天際線缺乏明確標準，建商在設計建物高度時，難免與限高規定有落差，引發爭議。

為解決疑義，新北市城鄉局日前啟動建築高度評估計畫，針對竹圍地區156處街廓，明訂各街廓建物天際線高度，從最高145公尺到最低48公尺都有，今年初通過新北市都委會大會審議通過，昨日起上路。

新北市城鄉局說明，市府運用電腦程式展開全面性數值分析，在竹圍地區都市計畫內的156個街廓，計算出各街廓容許可的建築高度，直接針對各街廓明定海拔高度，提供更明確的建物限高資訊，讓建商不再迷惘，也有效達到維護及提升水岸都市景觀目的。

新北市城鄉局表示，新規7月1日上路後，現有建物不受影響，但7月1日後送審的建案，都須符合各街廓的限高規定，較原核定高度差異約在1至3層樓左右。

此外有當地房仲疑慮，市府祭出「限高令」恐降低建商投資意願，進而影響民眾購屋意願；對此城鄉局都市設計科長李淑鈴指出，過去未明定建物限高，往往得由都委會個案審定，程序麻煩，如今各街廓高度規定更明確，建商不再無所適從，應該不會影響建商投資意願。