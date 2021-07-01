理財兼家族持股傳承，也可以找證券商作。金管會1日宣布，開放證券商可申請開辦「有價證券他益信託」，即大股東平時將股票信託給券商，進行借券等理財行為，但股息部分可設定給妻兒，有助提早規劃家族傳承。

證期局副局長蔡麗玲表示，目前共有21家券商符合申請資格，到5月底，已有11家券商開辦財富管理業務，有10家有作信託業務，其信託財產有1680億元，其中，231億元是有價證券信託；但現在券商只能作「自益信託」，即股票孳息的受益人也必須是委託人。

證期局表示，這次開放有價證券他益信託業務，即本金自益，孳息他益型為主，即有價證券的持有人（委託人）與兼營信託業務的證券商（受託人）簽訂信託契約，將有價證券（如股票）移轉予受託人，由受託人依信託契約約定事項為受益人的利益或特定目的管理、運用或處分該有價證券（如為有價證券的保管、收取股利股息或利息、認購新股、行使投票權等），並約定將信託利益（如股息）分配給第三人（受益人），以協助客戶規劃財富移轉與財產移轉，滿足客戶信託需求。

證券商要開辦此業務，要有三大資格條件，即符合「證券商辦理財富管理業務應注意事項」第6點規定，一是申請日前半年自有資本適足比率逾150％。

二是券商財務狀況符合任一條件，1是最近期經會計師查核簽證財報顯示淨值達新台幣100億元；2是最近期經會計師查核簽證的財報顯示總資產達新台幣200億元以上，淨值達新台幣60億元以上，且不低於實收資本額，最近三年均有獲利。

3是直接或間接持有證券商股份100％的控制公司，或對證券商具有控制性持股的金控公司，符合前開條件之一，並出具無條件且不可撤銷之保證以擔保其債務者。

第三項條件是是法令遵循情形良好。

申請程序依證券商辦理財富管理業務應注意事項問答集第21點，證券商前未取得核准辦理有價證券信託業務項目，應檢具指定書件先送證交所審查並轉報金管會核准；倘前已經核准辦理有價證券信託業務項目者，應檢具指定書件逕向金管會會申請核准。

本次開放證券商得辦理有價證券他益信託業務，可發揮證券商在有價證券業務的專長，協助財富管理客戶在資產配置及理財規劃上有更多選擇，營造證券商與投資大眾互利雙贏的環境。