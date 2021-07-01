麗緻餐旅集團旗下亞緻餐飲為完整提供消費者一日餐飲所需標，在推動麗緻坊冷凍麵包上架、照顧消費者早餐需求後，7月起接續「天香小食」系列上架，讓消費者在家中享受廣式午茶點心。 即日起可於亞緻餐飲購物車購買，商品售價每盒215-280元間。

麗緻餐旅集團旗下亞緻餐飲，為獨立於飯店體系外專營冷凍商品之事業體，運用烘焙、中餐與西餐之餐飲技術，透過大量生產、急速冷凍將商品轉化為消費者在家中也能簡易享受之美食。

亞緻餐飲表示，上架系列主題商品為每一季的規劃，所幸在超前佈署的安排下，疫情期間將原訂第三、四季的提前上架。自5月以來，亞緻餐飲購物車銷售業績已相較同年四月成長40~50%，當品出貨量幾乎是日常的4-5倍。而繼上個月麗緻坊冷凍麵包後，7月上架5款天香小食，是在冷凍麵包、點心外的另一款中式選擇。

「天香小食」系列為天香樓主廚楊光宗所研發監製，包含「珍珠小獅頭」、「白玉鮮蝦餃」、「精釀蝦肉燒賣」、「杭風鼓汁排骨」與「花雕鮮醬鳳爪」。半月形剔透如水晶的外皮與飽滿蝦仁內餡的「白玉鮮蝦餃」，每一口皆充滿著鮮甜海味，脆口彈牙。「杭風鼓汁排骨」特選帶有豬小排與蔥、蒜、紹興酒一同蒸煮，肉汁鮮甜與豆鼓特有鹹味相互呼應，口感軟Q極富彈性。 「精釀蝦肉燒賣」運用了酒香入會，融匯的豬絞肉與新鮮白蝦手打成內餡，加乘了整尾蝦的豐富韻味。微醺入味的還有「花雕鮮醬鳳爪」，十足嚼勁酒香四溢。「珍珠小獅頭」選用上等豬肉及白蝦內餡裹上如珠似玉的潔白糯米，晶瑩剔透圓滿潤澤，味道鮮而味美不油膩，享用時可搭配的「天香熟成麻辣醬」調味則是以花椒煉油，再加入八角、桂皮、丁香等漢方半炒後靜置；再以紅蔥、大蒜與開陽炒香，隨後加入辣豆瓣與辣椒，滋味強烈且圓潤豐厚，同步搭配享用為天香小食更增風味。