東鹼(1708)硫酸鉀年產15萬噸，營收占比45％；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，營收比約35％；純鹼貿易佔比約20％。繼大陸鉀肥價格持續上漲，純鹼行情也因在2023年之前新增產能的可能性不大，而玻璃供需量能放大，帶動純鹼需求呈不斷上升趨勢，烘托價格攀揚看俏。在化工、航運雙雙引擎發揮，營運加速衝刺。

2023年起內蒙780萬噸天然鹼產能逐步投產，在2023年之前純鹼新增產能的可能性不大。純鹼需求方面，浮法玻璃利潤高，後市仍有生產線點火，光伏行業未來增長確定性較強，光伏玻璃產能有望逐步投產，純鹼需求呈不斷上升趨勢。整體來看，純鹼產能增幅較小，需求不斷增加，純鹼價格上漲週期確定性較高。

分析師指出，5-8月份是純鹼檢修季，大陸純鹼廠家開工負荷有望維持在80％，相對較低。輕鹼下游需求變動不大，終端用戶堅持按需採購。下游浮法玻璃對重鹼用量持續增加，光伏玻璃產能投放計劃較多，純鹼需求不斷向好。當前供給減量，需求增加，純鹼廠家庫存連續第七週下降，庫存已從往年正常水平的2-3倍，下降至正常範圍之內，催化市場對純鹼預期氛圍持續升溫。

此外，東鹼航運部門主要區域以新加坡為主，占比達36.44％；其次為丹麥，約31.26％；澳洲占比11.79％、巴拿馬占10.27％，其他約10.22％。

分析師認為，散裝航運占東鹼獲利比重約3分之2，目前船約長、短期各半，長約到期後進行換約，加上近期BHSI指數又漲到1500點，有利長約運價換約表現，散裝航運占獲利可望進一步推進、提高。