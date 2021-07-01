消防專家林金宏發文呼籲重新檢視防疫旅館、醫療院所於防疫期間的防災措施。（摘自臉書「林金宏的消防天地」）

彰化防疫旅館燒死4人，消防專家林金宏發文表示，他去年針對「防疫旅館」的消防安全提出警示，包括防疫管制出口影響逃生、疏散是否戴口罩、救災後要不要除汙等。然而相關單位總是回覆「沒有多餘心力去辦理全新的火災應變訓練」，他疾呼，防疫也要兼顧防災。

「昨晚彰化防疫旅館的大樓發生火災，造成嚴重傷亡，我一直很擔心的情況發生了。」林金宏在臉書表示，去年我曾經針對醫療院所若在防疫期間發生火災，該如何因應。他曾經調查一個防疫旅館的小火災，發現因為防疫，為了管制人流，就會封閉出口，造成疏散障礙。

針對防疫旅館火災，為了不要出現防疫破口，林金宏提出幾點問題，包括旅館的住客要不要戴口罩疏散？疏散後要不要再現場劃設集中管理地點、要如何管制？消防救災人員又該如何進入救災？救災結束後要不要除汙？

林金宏說，我想了很多問題，請教過消防局配套措施、石富元醫師、研究過國外防疫醫院的火災、跟榮總討論實務執行上的困境。

林金宏認為，防疫期間，萬一發生火災，需要的是一套全新的因應措施。尤其是業者的初期應變，因為分流管制上班，編組應變人員一定減少，發現火災的速度可能會變慢，再加上編組作業的工作會增加，又要防疫，又要救災，過去的訓練一定不適用當前防疫的狀況。

林金宏說，但每當我提出這些看法時，總是得到這樣的回覆「我們現在光防疫增加的工作，就已經忙得不可開交，根本沒有多餘的心力去辦理全新的火災應變訓練。」

林金宏沉重呼籲，我可以理解各單位的困境，但我依然很擔心萬一發生火災，後果一定不堪設想。我想彰化這個悲劇，是不是該讓各單重新思考，全力防疫之時，該如何防災？