疫情延燒全國三級警戒，加上Delta病毒來勢洶洶，葡萄王生技公司除捐贈能量飲和防疫物品給第一線的醫護、員警之外，更關注到地方公益團體的需求，尤其是長照機構裡的老憨兒們無法返家，擔心他們防疫設備不足，特別捐助20萬元，提供真善美社會福利基金會增添防疫物資。

真善美社會利基金會附設共四家機構，服務約180名憨兒，疫情期間教保員與社工員堅守服務照顧崗位，但因為疫情嚴峻，園區照顧採分艙分流，其所需物防疫用品的護目鏡、酒精以及手套等耗用量大，還好葡萄王及時捐助防疫物資款，才能讓照顧人員戰備充足。

真善美社會福利基金會副執行長陳真妹表示，感謝葡萄王生技公司這筆防疫捐款，讓四個園區能快速的補足防疫物資，防疫設備升級，老師能更安心的照顧憨兒。

葡萄王生技公司表示，在還沒有疫情之前，就長期幫助真善美社會福利基金會，連續七年陪著老憨兒去旅遊，知道這些憨兒很多沒有家，都住在園區裡，很擔心防疫物資不足，所以很快的捐助物資款項，希望幫忙守護憨兒和老師們的健康。