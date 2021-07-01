華碩獨家翻轉手機ASUS Zenfone 8 Flip今（1）日起於五大電信開賣，搭配資費方案，購機優惠價NT$2990起；ASUS Zenfone 8最低NT$0起。7月底前，至電信通路舊換新 ASUS Zenfone 8全系列，除原機折抵金額外，加碼折扣NT$2000，可再參加抽獎：中華電信週週抽8組ASUS VivoWatch SP血氧健康錶；台灣大哥大抽100組1MORE Stylish真無線藍牙耳機；遠傳抽100組NuForce BE Free 6真無線藍牙耳機，詳情請洽各大電信。

Zenfone 8 Flip搭載最新Qualcomm Snapdragon 888 5G處理器，6.67吋滿版AMOLED新增螢幕下指紋辨識功能、搭配5000 mAh電量。承襲Zenfone 7獨特的180度翻轉三鏡頭設計，6400萬畫素廣角主鏡頭、超廣角鏡頭和望遠鏡頭，能夠翻轉到達指定角度、無論大面積或細微畫面都能精準捕捉！提供「晶礦黑」、「流光銀」兩款新色供選擇。

【遠傳電信】

遠傳全台實體與網路門市7/1起開賣華碩5G旗艦新機Zenfone 8 Flip 8GB+256GB規格版本，原價$23990的手機，搭配「遠傳心5G」月付$1399資費，除了享5G上網吃到飽，手機$7990帶回家，VIP用戶續約再折$3000；7月底前來遠傳持任一品牌舊換新機，再獨家加碼折$2000！

搭配華碩5G旗艦機Zenfone 8 Flip開賣，申辦即獨家贈送遠傳friDay VR、遠傳friDay影音「明星多視角館」，加購有防疫神隊友之稱的遠傳friDay影音一年份，再享月租費半價優惠，每月只要$100元就可以無限暢看熱門電影、多元戲劇如《鬼滅之刃全系列、惡魔法官、全新一季汪汪隊立大功》等，躲在家享受5G追劇，就是最好的防疫！遠傳再獨家加碼抽100組Be Free藍牙耳機(價值$3290)，澎派寵粉不手軟！

遠傳電信Zenfone 8 Flip 申辦資費。（遠傳電信提供／黃慧雯台北傳真）

【台灣之星】

今(1日) Zenfone 8 Flip於台灣之星開賣，即日起至台灣之星全台實體門市及網路門市申辦最新Zenfone 8 Flip (8GB/256GB)，新申裝/攜碼申辦搭配5G月租$399資費方案，可享4G+5G不限速上網流量20GB；新申裝/攜碼/續約申辦搭配5G月租$599資費方案，可享4G+5G不限速上網流量30GB免費用；若新申裝/攜碼/續約申辦搭配5G月租$799以上資費方案，除可享終身4G不限速上網吃到飽，還享台灣之星獨家「用到5G才付錢」、每月最多只要加$200，相當於每月月租費最低只要$999就可擁有5G不限速上網吃到飽。此外，攜碼申辦且搭配5G月租$599以上資費方案者，可額外享$500～$2000不等的手機專案價折扣；若同時符合家族省優惠資格，手機加碼再折$1000。同時，台灣之星對老客戶最好，T-Club禮程紫星/金星/鑽星VIP續約申辦，只要搭配指定資費方案，即可獨享手機專案價最高再折$6000的專屬優惠。

凡於台灣之星購買Zenfone 8或Zenfone 8 Flip機款並搭配指定申辦方案，可持任何品牌的手機到實體門市「舊機換新機」，除原本舊機可享的折抵金額外，再享加碼折價$2000優惠，最低$0就可晉升最新旗艦行列*！ 續約指定專案搭配Zenfone 8/Zenfone 8 Flip 之舊機換新機加碼$2000折扣，與T-Club禮程紫金鑽星VIP星等折扣$1000-$6000僅能擇一使用。

台灣之星Zenfone 8 Flip 申辦資費。（台灣之星提供／黃慧雯台北傳真）

【台灣大哥大】

具備獨家翻轉3鏡頭的華碩5G旗艦機Zenfone 8 Flip，於今(1)日正式在台灣大哥大開賣。申辦1399元5G專案，綁約48個月，Zenfone 8 Flip(8GB/256GB)只要3990元即可帶回家，VIP用戶續約指定專案，最高再折5000元。7月底前到台灣大全通路購機，還可參加獨家抽獎，登錄就抽市價2790元「1MORE Stylish真無線藍牙耳機」，限量100組。此外，申辦5G 999(含)以上資費購機，7月底前還可享5G開台周年慶限時優惠，再送2000元momo幣。

即日起申辦台灣大5G專案搭購Zenfone 8 / 8 Flip新機，只要持舊機到門市回收，不限品牌機型，並符合門市舊換新檢測流程作業，就加碼再多折2000元，同時送OTT平台MyVideo，及MyMusic等影音服務，以及GeForce NOW雲端遊戲免費體驗。

台灣大哥大Zenfone 8 Flip 申辦資費。（台灣大哥大提供／黃慧雯台北傳真）

【中華電信】

中華電信今(1)日宣布開賣華碩5G新機Zenfone 8 Flip，將於全台服務據點及網路門市同步發售。Zenfone 8 Flip 128G搭配精采5G購機方案月繳1399元(30個月租期)專案優惠及行動VIP客戶最高折5000元，原價20990 元的Zenfone 8 Flip 128G，即可0元輕鬆入手。中華電信寵愛Zenfone迷，7月底前至中華電信購買Zenfone 8全系列，再享持ASUS指定機型「舊機換新機」限時加碼折2000元，於華碩官網完成登錄獨家加碼週週抽兼具實用及美觀的ASUS VivoWatch SP血氧健康錶(原價10990元)。

中華電信提供居家防疫的客戶豐富5G娛樂陣容，申辦ZenFone 8 Flip搭配精采5G購機方案，月繳999元以上即享Hami Video影劇館前2個月免月租優惠，並同享中華電信5G尊榮客戶專屬的Hami Video 5G館，免費看VR Show、VR Sport、韓國The Show多視角、2021金唱片多視角、4K影視等精彩內容，盡享精采防疫娛樂時光。

中華電信Zenfone 8 Flip 申辦資費。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真）

【亞太電信】

亞太電信攜手華碩聯手飆5G，即日起開賣旗艦新機Zenfone 8 Flip（8GB+256GB版本）購機方案，提供599元到2699元8個級距，約期24期，申辦1399元即享5G飆速上網吃到飽，專案價11990元；另搭配2699元資費方案即可0元帶走新機，再各加贈12個月Gt TV_電視館、Gt鈴聲+及Gt電子書加值服務。

亞太電信Zenfone 8 Flip 申辦資費。（亞太電信提供／黃慧雯台北傳真）

歡慶ASUS Zenfone 8獲德國紅點設計大獎肯定，7月底前，全通路購買登錄送ZenPower 10000 QC3.0快充行動電源(活動詳情)；指定通路購機加贈居家娛樂好禮：KKTV 30天免費追劇及KKBOX 90天Hi-Fi無損音質體驗序號(總價值NT$1046，數量有限送完為止)；登錄再抽ASUS ZenBeam Latte L1投影機 (價值NT$13900，共10台)。