六都地政局公布今年6月份買賣移轉棟數，單月表現各有千秋，其中台南市月幅高達29.6%、年增幅更達到70%，台中市6月共4753棟甚至創同期新高。另統計今年上半年六都買賣移轉棟數，共計134458棟，與去年同期相比年增24.6%。從數據來看，疫情並未對六月份產生影響，僅有雙北與高雄鬆動明顯，和疫情發展趨勢不謀而合，七月份買賣移轉應能持續反映現象，而今年下半年整體市場能否回溫，端看疫情能否解封，由於目前市場交易受限，且房地合一及實價登錄新制本月上路，買方觀望心態濃厚，但僅有資金緊迫的賣方議價彈性大，因此市場還會有一段磨合期。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，今年5月中之前因資金熱潮及房地合一新制上路效益，整體房市交易暢旺，6月份買賣移轉棟數僅有疫情最早爆發的雙北及高雄表現較弱，其他區域因交屋帶動讓數字表現亮眼。六都中，高雄市及台南市是上半年年增幅最高的都會區，近幾年受惠科技園區、南部人才招募大增的話題炒熱房市買氣，且房價相對低，在預期未來有就業人口支撐的議題下，買方買單的意願更高。

六月移轉還是會反映到部分4、5月的市場交易，加上可能還是有些交易，希望趕在7月1日前完成，才能適用房地合一2.0的舊制稅率，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，因此即使在疫情的影響下，買賣移轉棟數還維持相對熱絡的水準。不過，6月仲介業普遍交易狀況都出現下滑，下個月的移轉棟數應該就可以明確反應疫情的影響。 永慶房屋研展中心副理陳金萍就算解封，在疫苗施打尚未普及之前，部分民眾對於外出看屋仍會有所顧忌，再加上7、8月本來就是房市淡季，預期第三季房市欲熱不易。台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，7月的買賣移轉量，將與上半年屢破紀錄的截然不同，預期量能恐較5、6月明顯收斂；但待疫情減趨緩和後，遭抑制的買盤不排除出現報復性購買，因此解除三級警戒後，市場買氣仍有快速回溫可能，所以疫情何時結束，將是下半年市場發展的關鍵。