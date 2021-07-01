秀傳醫院也特別在大廳螢幕放上賈永婕的照片，感謝他為台灣醫療的付出。(吳建輝攝)

抗疫女神賈永婕１日下午現身彰化秀傳醫院，親自送來６台「救命神器」HFNC（經鼻高流量氧氣供應系統）及數組PAPR（動力濾淨式呼吸防護具）至彰化秀傳醫院，為秀傳增添抗疫利器，秀傳醫院也特別在大廳螢幕放上賈永婕的照片，感謝她為台灣醫療的付出。

國內本土新冠肺炎疫情嚴峻，抗疫女神賈永婕體恤醫療人員辛勞，出錢出力送物資，還製作便當給醫護打氣，在他得知彰化秀傳醫院為重度急診責任醫院後，帶來各式各樣醫院急需的醫療設備，親自為秀傳加油打氣。

彰化秀傳醫院院長楊基滐表示，真的很感謝賈永婕的熱心善舉，在防疫時期發起很多善心善行，更令人敬佩的是，她身邊有許多「神隊友」相挺，一起做對的事，堪稱真是台灣之光「國民女神」！另外也感謝P. LEAGUE＋執行長「黑人」陳建州響應，代表捐出聯盟首季罰款19萬元台幣，送給彰化秀傳一部電子影像喉頭鏡（插管神器）。

副院長李佳穎表示，HFNC能提供病人相對穩定、精準控制溫濕度的高濃度氧氣，並減少空氣逸散，可避免新冠病人插管及減少呼吸器的使用，更降低醫護人員因插管可能產生的感染風險；而PAPR是一種呼吸防護用具，能過濾病毒飛沫微粒子，讓一線醫護能安全的執行侵入性的治療。

藝人賈永婕在第一時間向專業人士求證，證實HFNC可以減少重症病患插管的可能並增加存活率，隨即向企業界、演藝圈募集，短短時間就募集到超過300台HFNC，並送到各大醫院，隨後得知醫護急缺PARR的訊息，又開始募集，賈永婕的愛心串起全台抗疫的信心。