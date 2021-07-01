2020年東京奧運7月23日開幕，台灣運彩全力開盤相挺，預計將16種以上的運動種類納為投注標的，包含中華隊奪牌熱門的項目，例如舉重、射箭、跆拳道以及受大家喜愛的棒球、籃球、足球、排球等團體項目，教育部體育署關注選手們在最高競技殿堂的精彩表現，一同為中華隊加油，也可同時買運彩，挹注體育的發展。

體育署長張少熙表示，自97年5月發行運動彩券迄今，發行盈餘挹注運動發展基金，平均每年運用於「培訓體育運動發展人才及運動訓練環境改善計畫」約新台幣30億元，支持選手培訓及相關訓練環境改善。今年1月至5月底銷售額也有197億元，挹注運動發展基金約19億元。

體育署為提高國人對本屆奧運的關注，特別專案核准台灣運彩獎金支出率免予適用78％上限及政府盈餘依比例分攤超額獎金，以提高奧運賽事投注之吸引力；增加之銷售額亦可挹注運動發展基金收益，作為政府培育、照顧運動人才及協助產業發展使用。

台灣運彩表示，奧運賽事屬綜合性運動賽會，非常態性職業運動賽事，相關統計資料不易取得，開盤財務風險高，特別感謝體育署政策支持放寬獎金支出率上限，將會提供豐富的項目及玩法讓民眾參與盛會，開盤的規劃以國人喜愛的團體賽以及台灣選手參賽的運動種類為兩大主要方向，民眾可以多多支持。

為回饋給用投注挺體育的消費者及號召大家一起為中華代表隊加油，台灣運彩即日起到8月8日辦理「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動，獎項包括價值約5萬元的限量版紀念金幣20枚以及10萬元現金10份，另外還加碼「奧運奪牌獎」，臺灣英雄每奪一面金、銀、銅牌，就加碼抽出100萬元、30萬元、20萬元現金，臺灣英雄奪牌數愈多，加碼抽出的現金就愈多，獎金無上限。

國內新冠肺炎疫情嚴峻，體育署呼籲國人防疫優先，在家關注體育賽事、投注運彩最安心。每投注100元運動彩券，就有10元挹注國家體育，還有機會抱回百萬現金大獎，也給不畏疫情為國出征的台灣英雄們最大的支持與鼓勵。