迪士尼製作的《星際大戰：曼達洛人》(Star Wars: The Mandalorian)受到廣泛好評，劇中的道具與太空船自然也是重要的週邊玩具。最近的星戰粉絲們發現，原本叫「奴隸1號」(Slave-1)的星際太空船，被悄悄的改名為「波巴費特的太空船」(Boba Fett’s starship)，粉絲們對這麼政治正確的決定感到非常憤怒，痛批迪士尼不尊重原作，也不尊重傳統。

紐約郵報(New York Port)報導，「波巴費特的太空船」，最早登場於1980年上映的「帝國大反擊」(Star WARS V：The Empire Strike Back)，是星際獎金獵人波巴費特的座機。電影中沒有一句台詞提到太空船的名字，不過在當年出品的周邊玩具與模型，以及其後出版電影公式書，都在介紹文中把這艘外型獨特的太空船定名為「奴隸1號」，因此這個名字必然是得到原作團隊，也就盧卡斯影業的認可。

結果在迪士尼取得星際大戰版權之後，決定放棄這個名字，對星戰粉絲來說，這真是對舊團隊的背叛。

媒體訪問樂高公司星際大戰團隊首席設計師邁克‧李‧史托威爾(Michael Lee Stockwell)，他對這個問題的回應是：「我們不再稱其為奴隸1號，受到指示必須放棄名字。」受誰指示？顯然是指迪士尼工作室。

「這不是一件會公開宣布的事，只是迪士尼已不想再使用這個名字。」

迪士尼而並未出面解釋，但是原因也很容易猜測，對於一個以兒童向起家的影視集團，他們不喜歡「奴隸」這個字眼，是能預料的。

然而，對死忠星戰迷來說，這根本就是道德魔人的舉動，不應討厭這個名字就加以迴避。星戰迷在網路上就反問，那麼「莉亞公主在赫特族賈霸(Jabba the Hutt)宮殿裡的那套奴隸裝，是不是要改名叫『莉亞服務裝』？」

就連在1997年重製的星戰特別版，短暫演出波巴費特的演員馬克‧安東尼‧奧斯汀(Mark Anthony Austin)，特別在自己的推特上表達懊惱，他貼出一張抱著太空船模型的照片，留言：「你永遠是我的奴隸1號！」還留下5個紅心表情符號。

You’ll always be Slave1 to me!



❤️❤️❤️❤️❤️#markanthonyaustin pic.twitter.com/775rX2JYUL — Mark Anthony Austin (@BobaFettANHSE) June 28 2021

與此同時，亞馬遜等商店，目前仍有一些名叫「奴隸1號」的庫存玩具，想必這些舊款會在短時間內被搶購一空，並成為較有價值的收藏。