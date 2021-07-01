為協助前線醫療院所遏止COVID-19疫情，台達電宣布將捐贈十所重點專責醫院及大型醫學中心紫外線「U+抑菌艙」，包含臺北市立聯合醫院三院區（中興院區、仁愛院區、和平院區）、三軍總醫院、臺北醫學大學附設醫院、馬偕紀念醫院、新北市立聯合醫院三重院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院新屋分院等院所，將陸續裝置十於十家醫院的門診、急重症或主要出入口。

台達電執行長鄭平表示，五月底台達捐贈首批抑菌艙給衛生福利部雙和醫院以及臺北榮民總醫院，其後廣獲各界正面反饋與詢問，台達電內部研擬後，決定針對重點專責醫院及大型醫學中心等醫療院所擴大捐贈計畫，期盼以企業的力量與創新科技協同台灣防疫，為社會盡一分力。

台達電表示，紫外線「U+抑菌艙」已於全台陸續裝置近50台，除累積捐贈給醫院的12台抑菌艙外，也包括金融業與科技業的辦公大樓、工廠產線，台達電日前也捐贈一台給左營國家運動訓練中心等，協助不同產業抗疫。