搶宅食商機，慕軒飯店URBAN331威士忌酒吧推出七款全新口味外帶外送饗樂餐盒，午晚餐時段提供安格斯黑牛咖哩、噶瑪蘭豬腱骨、黑松露蛋沙拉可頌等視覺系餐盒每份只要120元起，凡大安區醫護人員訂購享免運費優惠。GUSTOSO義大利餐廳則是供應六種不同風味烤雞及招牌現烤披薩，外帶自取享8折優惠最低380元起，餐點可於國泰飯店觀光事業線上商城一指下單訂購。

慕軒飯店出餐盒特別強調，主廚特別挑選餐廳人氣餐點，或者外帶回家風味不減、更顯濃縮味香料理，打造成色、香、味俱全的健康營養餐盒，外帶價120元(外送價160元)可選擇夏日清爽首選的新品「六色什錦涼麵」、「阿爾巴黑松露蛋沙拉可頌」，還有既有回購率No.1「鹽烤鯖魚」、大人小孩最愛「照燒蜜汁雞腿」。外帶價250元(外送價320元)最推薦「海軍式燉安格斯黑牛咖哩」，嚴選安格斯牛肉、大量根莖蔬菜和自製馬沙拉燉煮咖哩醬，並參考日本艦隊獨特秘方─加入現磨現煮的義式Espresso咖啡，為咖哩增添堅果和煙燻香氣；「鄉村式燉噶瑪蘭豬腱骨」選用肉質細膩無腥味的台灣頂級噶瑪蘭黑豚豬腱骨，以各式香料、紅酒與燻培根燉煮6小時，層次豐富醇厚；及柔嫩鮮甜「碳烤挪威鮭魚」、肉汁飽滿「7盎司安格斯純牛肉漢堡」、義式經典「焗烤拿坡里肉丸斜管麵」等餐盒口味。

慕軒飯店館內GUSTOSO餐廳則精心打造六種異國風味烤半雞，外帶優惠價380元(原價480元)，搭配主食薯條、馬鈴薯泥或白飯三選一，味蕾悠然漫遊義大利、印度、日本、美國等國度，可選擇來自義大利托斯卡尼區微辣開胃「惡魔風味」、調味純粹帶有檸檬清香「義式經典」、大量使用羅勒葉製成「熱那亞青醬」，或源自北印包裹繁複香料「坦都里烤雞」、甜香不膩口「日式照燒」及沾裹壓碎玉米片酥炸「德克薩斯」美式風味。另外也可預訂手作現烤10吋披薩，任選經典瑪格莉特、綜合野菇、吃了會涮嘴的鹹香沙拉米(Salami)等三種口味，外帶直接8折優惠只要384～448元，滿足饕客在家也想大啖美食的渴望。