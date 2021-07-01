歐元區公債殖利率在周四微幅上升；隨著風險偏好提高，歐股早盤穩固揚升。

歐元區製造業PMI數據在歐洲當地上午公布，數據亮眼；但分析師認為不太可能會影響到市場，市場目前更加關注於新冠Delta變種病毒擴散，可能帶來的經濟影響。

歐洲央行行長拉加德(Lagarde)周四在歐洲議會表示，歐元區經濟正面臨變種病毒的風險。

在投資者打消對通膨的擔憂後，歐股早盤交易有所上漲。

德國十年期國債殖利率上漲1個基點，為-0.19%。法國、西班牙、義大利十年其國債息也出現類似的上漲幅度。

此前周三公布的通膨數據，歐元區六月通膨水準符合預期。

美聯準會六月會議出現意外的鷹派轉變之後，投資人正等待美國兩項數據的公布，ISM製造業數據和周五的非農就業報告。

荷蘭ING利率策略師表示，市場對這些數據如何反應，可能會決定夏季的利率走向。

在發行方面，法國預計將拍賣較長期的110億歐元債券；西班牙預計將發行四年期、五年期、七年期和30年期的45億歐元債券。