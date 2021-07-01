嘉義市實施科技執法後，使用路邊停車格的民眾更多了，嘉義市政府加強防疫，並推廣行動支付，自7月1日至12月31日利用行動支付繳交嘉義市路邊停車費，每張停車繳費通知單的停車費減收3元。

嘉義市政府交通處表示，民眾用手機上網至歐付寶支付、拍付支付、街口支付、一卡通、剛谷科技、富邦媒體科技等6家市府委託的業者，下載APP，申辦嘉義市路邊停車費約定車輛代扣繳服務，約定扣款申請審核通過後，即可使用。

市府交通處表示，自110年7月1日至110年12月31日的嘉義市路邊停車費，利用行動支付繳納，可享每張停車繳費通知單停車費減收3元，不含停車繳費通知單逾繳費期限，在疫情期間，可減少人群接觸，降低染疫風險。

嘉義市政府也提供主動通知停車繳費服務，車主上網進入嘉義市政府交通處網站首頁「停車相關服務」，路邊停車費查詢點選會員功能後，輸入車牌號碼及相關資料，申請加入會員，將於停車繳費期限前以電子郵件通知提醒會員繳費，相關問題可電洽（05）2294595收費中心。