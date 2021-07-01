突如其來的疫情，不僅打亂了新鮮人的求職計劃，對於畢業後需要服兵役的男生來說，更是造成了不小的困擾，畢竟職場中的「潛規則」是以「即戰力」為優先，若遲遲無法完成兵役，在找工作上可能就會相對艱辛。有名網友就在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」中，分享自己的辛酸血淚史，他因為兵役問題，連收了1封感謝信和1張無聲卡。

這位網友具有資工系碩士學位，主要應徵的是後端、前端、軟體工程師等職缺，他希望趁著兵役之前的空檔，面試幾家公司作為自我挑戰。這次他總共面試了2家公司，其中1家是主動投遞履歷，另外1家則是對方邀請。這2家公司的面試內容大同小異，都是先請面試者完成Codility（程式測驗），通過標準才會進入面試階段。

該網友主動投遞的那家公司，在完成Codility後，總共經歷2次面試。第1關是與主管面談，對方主要詢問他的碩士論文及人格特質，也向他介紹團隊文化及正在進行的工作。第2關則是與主管及人資面談，過程和第1關類似，大多由他自行介紹碩士論文，他也主動提出兵役問題，並表示自己可以先當兼職，等完成兵役後再轉成正職。

儘管釋出最大誠意，該網友最終仍收到了感謝信，他認為主因是團隊需要「即戰力」，而他很明顯並不符合這項條件。同樣的狀況也發生在對方主動邀約的公司，這次甚至沒有進入面試階段，在完成Codility後，人資來信詢問是否完成兵役，他回信解釋目前狀況後，等了幾周都不見對方回覆，才確信自己是收到了無聲卡，令他感到相當傻眼。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，面對來勢洶洶的疫情，政府宣布停止入營，對於尚未完成兵役的新鮮人來說，無疑是求職路上的一大阻礙，在這段空白期中，除了持續精進自身能力之外，還可善用「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人心得分享，協助走穩求職路。