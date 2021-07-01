LINE TODAY自2017年起開始踏入運動賽事直播領域，從NBA美國職籃、到CPBL中華職棒、世界12強世界棒球錦標賽、HBL高中籃球聯賽及 UBA 大專籃球聯賽，已成為台灣用戶觀看直播運動賽事的主要行動平台之一。中華職棒31年賽季在疫情嚴峻的情況下，搶先全球閉門開打，在 LINE TODAY完整全賽事的直播，累積觀看次數達9200萬，刷新平台紀錄。《2021溫布頓網球錦標賽》（簡稱溫網）於6月28日正式揭開序幕，LINE TODAY 為能持續提供用戶多元即時的運動內容，今（1）日宣布首度與博斯體育台合作，加入溫網直播行列，將從7月6日八強賽事開始，直播男、女單打的精彩對決，讓球迷隨時掌握第一手戰況！

溫布頓網球錦標賽是網球運動中歷史最悠久的公開賽，並以獨樹一格的優雅傳統，包含綠草地、白球衣與奶油草莓等元素，特立於四大滿貫賽，也成為球迷每年引頸期盼的運動盛事。全球疫情持續，LINE TODAY力挺體育盛事，讓台灣用戶宅在家也能同步感受熱血沸騰的賽事最前線。

LINE TODAY首次攜手博斯體育台加入溫網直播行列，將於7月6日起直播八強賽事。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

自從2002年以來，溫網一直採用特殊草地積分制度，今年首次改以世界職業網球協會（ATP） 與國際女子網球協會（WTA） 等男、女世界排名做為種子順序，備受全球矚目。同時，也讓溫網8度封王的傳奇球星羅傑·費德勒（Roger Federer），以男單第7種子身份展開今年的溫網賽事，寫下他職業生涯近19年來的參賽最低排序紀錄，能否於傷癒復出後在本次賽事強勢回歸，絕對會是粉絲關注焦點。而費德勒的強勁對手－男單第1種子諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic）今年已拿下澳網和法網兩座大滿貫冠軍，是否會於溫網持續奪冠，朝向「單年稱霸4大賽」里程碑前進，也成為熱門話題。

全球疫情尚未平息，出國觀賞國際賽事更遙遙無期，而 LINE TODAY 今年加入直播行列，從八強階段開始的現場直播，希望帶來最即時的精彩比賽實況，邀請全台球迷一同見證2021年草地霸主降臨的輝煌瞬間！