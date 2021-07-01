近日大家除了關心每天的確診人數？何時才有可能解封？最多人關注的就是「何時才能打到疫苗？」，因為全球疫苗交貨遞延，導致全台施打疫苗的覆蓋率偏低。加上變種病毒來勢洶洶，衛生福利部特別委託國立成功大學附設醫院、護理系及推廣教育中心拍攝製作COVID-19疫苗教育訓練影片，針對疫苗類型、副作用及施打流程進行說明。

統籌疫苗教育訓練團隊的成大護理系主任柯乃熒教授表示，「大家都知道這是參與國家防疫，自己可以付出的地方。」背後其實有著許多不為人知的用心與努力。疫情持續升溫，相關資訊也不斷更新，因此團隊在準備疫苗拍攝訓練影片時，為了能夠跟上疫苗的最新資訊，經常「砍掉重練」，影片一改再改，只為了能夠提供最完整的疫苗訊息。且疫苗要在社區大幅度施打，相關事項一定要讓大家知道，流程安排才會順利。

成大附設醫院感染科也進一步提醒民眾：若對於疫苗任何成分有嚴重過敏反應，則不應施打。若有發燒或急性中重度疾病者，則須待穩定後再接種。目前疫苗不建議兩劑使用不同廠牌，且不得與其他疫苗同時接種。成大附設醫院感染科醫師蔡進相表示，相關注意事項在接種前皆有問卷調查，確保安全性。另外，疫苗對於兒童仍在臨床實驗階段，因此暫時不建議接種。

接種疫苗後常見的反應有：接種部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、發燒等，症狀隨年齡增加而減少，且數天內會消失。發燒則通常48小時候可緩解，但若有持續發燒或嚴重過敏反應等不適症狀，也不應全部當成接種後正常反應，應盡速就醫。疫苗接種約2周後開始產生保護力，但仍有機會感染COVID-19，因此仍需遵守防疫生活原則。再者需要有「COVID-19往後會流感化」的觀念，而非期待零確診。

疫情影響生計與全球經濟高度連動，政治大學商學院信義書院與香港中文大學商學院可持續發展中心，共同合作發展大中華企業可持續發展指數 (GCBSI)，在6月下旬發布首屆結果。

臺灣上巿公司在首屆GCBSI的表現相當出色，平均分高達66.05；其次，是平均分達到58.66的香港企業。首屆GCBSI的前10名企業之中，臺灣企業有4家，前20名企業中的半數席位為臺灣企業。以臺灣企業前10名觀察，總分上幾乎都有達到80分以上，在GCBSI中屬於前驅者，代表公司已有制定完善的永續策略，並建立起成熟的永續管理體系，並落實了全面的業務永續發展。

即便疫情當下許多產業相對辛苦，但仍有需多科技業不僅未受影響還逆勢成長，第2季就大舉在1111人數銀行招募百名實習生的Garmin，業績看漲不是沒有原因，因據點遍布全球，早在去年，即提前部屬分流工作的相關硬體配套、備有「居家工作指南」的SOP，協助主管調整管理方式等。

因今年5月中旬全台疫情升溫，Garmin也因應變化，每日做滾動式調整，像是採A、B組分流工作，以降低接觸風險；若工作性質能居家辦公、不影響效能，皆可在家工作；如果因工作性質必須進公司或廠區，也要遵守安全社交距離及防疫措施。而協助媒合的1111人力銀行亦貼心推出「1HR人資管理系統」，讓在家工作的同仁，透過雲端就能輕鬆完成打卡，系統還提供「請假、簽核、體溫回報、工作報表上傳、薪資計算」等功能，讓居家上班無論行政或績業面都因遠距而影響績效。