台灣民眾黨在6月開啟「起造新台灣」年度黨員重整／黨費繳交作業，昨天截止，據民眾黨統計，總計有6029名黨員完成黨費繳納，收繳黨費破千萬元，其中包括756名黨員繳交1萬元，成為終身黨員，其餘繳交500元成為年度黨員的5273位。

民眾黨今年5月舉行第一次臨時黨代表大會，會中通過修改黨章，新增黨員有繳納黨費義務，每年黨費繳交500元，繳交1萬元可成為終身黨員，黨員繳費於昨日截止。

民眾黨表示，感謝6千位黨員持續支持與愛護，讓首次收繳黨費突破千萬元，且全數為線上繳費，「起造新台灣」的路途還很漫長，需要大家並肩前行，未來期盼黨員可以多多利用官網內建的「黨員意見回覆系統」，提供鞭策與建議，讓民眾黨生生不息，成為一個真正符合民眾期待的政黨。

民眾黨提醒，依照財務管理辦法規定，逾期未繳黨費的黨員，將自7月1日起即暫停黨員權利，直至補繳黨費後90天才自動回復。若有黨員因個人特殊情況而致無法於期限內繳交黨費，即日起可以書面向黨部提出申覆，黨部將就所提資料審酌是否予以個案處理。