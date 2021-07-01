新冠肺炎去年起就肆虐全球，首當其衝觀光、民生服務等產業，反觀科技業大多逆勢成長。GPS暨智慧穿戴品牌Garmin，於2020年創下歷史新高的總營收，全年近42億美元，較去年增長11%。不打算稍作休息，Garmin還將於今年第4季向南擴廠，設立新據點在台南樹谷園區，預計招募千人。

在需求暢旺、產能滿載下，Garmin從今年第1季起，就大舉在1111人力銀行招募超過100名全方位的實習生，包括研發技術工程、生產與製造工程、業務與行銷、資訊科技、經營管理等領域，若實習期間表現良好，也有機會直接轉正。

招募主管Ariel Tseng表示，「疫情肆虐，但可以確定的是，Garmin的人才需求持續增加！」，台南樹谷園區擴廠，有研發中心、製造與營運中心等各部門，估計至少招募千人。Ariel進一步指出，公司相當重視第1批擴廠的團隊，期望能與同仁共同努力，盡速讓新設台南廠區步上軌道、高效運作，「歡迎各界菁英加入Garmin團隊！」

招募面談上，Garmin近期也改為線上面試，但不論是疫情前的實體面試，或現在採線上面試，都盡可能縮減面談流程，將關卡設定在兩階段。而在海量履歷中，Garmin如何評估合適人選，專業很重要，但人格特質也看重，像是專注力、投注性、問題分析與解決能力，還有面對挫折的調適能力。Garmin是間垂直整合的企業，除了部門內的溝通，跨部門間的協調也是必備技能之一，倘若你有專業，剛好也具備上述人格特質，便有機會獲得Garmin青睞。

在疫情之下業績逆勢攀高的，還有東森集團，總裁王令麟宣布自7月1日起調漲員工薪資，成為疫情期間台灣率先宣布調薪的企業集團。東森集團表示，這次調薪以基層員工為主，正職行政幕僚人員（不含業務人員）依公司個別情況，薪資在4.5萬或5萬以下，服務年資滿1年以上，可依服務年資調薪2~7%，以最實際的方式照顧基層員工。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在疫情的衝擊下，更能看出幸福企業對同仁的照顧與用心，為了協助幸福企業有更完善的遠端工具，因應疫情下分流工作的趨勢，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」以及「遠距面試」等工具，提供企業遠端管理的助益。