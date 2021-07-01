公路總局1日表示，7月2日起台北市、新北市、基隆市及桃園市等4個疫情較嚴重地區，共9萬9千餘名計程車、汽車貨運業、汽車路線貨運業駕駛司機及平台外送員等，將可接種疫苗。

20個專案施打地點包括：北市的濱江計程車服務站、建國計程車服務站、內湖高工、台北榮民總醫院、馬偕醫院及大龍港駕訓班等6個施打地點，新北市的衛福部台北醫院、亞東醫院、豐榮醫院、中英醫院、樹林仁愛醫院、恩主公醫院、樂生療養院、新泰醫院、輔大醫院、雙和醫院及台北區監理所運管大樓等11個施打地點；基隆市的培德駕訓班；桃園市的桃園農工及六和高中等2個施打點。

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