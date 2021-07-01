每年暑假期間，都是學生族群的打工旺季，藉此賺取生活費、學雜費，並提早累積職場經驗。雖然今年暑假一開始就碰到新冠肺炎疫情三級警戒，但是部分產業仍持續有短期人力需求，包括餐廳內外場人員、超商賣場店員、倉儲物流理貨人員等。不過，暑期打工最怕就是碰到打工陷阱，青年朋友們除了要保持對徵才資訊的警覺性外，再提供「3要確認」、「7個不要」。

首先，3要確認：

1.要確認徵才公司資訊：確認欲應徵的公司是否真實存在、是否為合法立案公司，並評估徵才廣告內容是否合理。1111人力銀行網站及兼差打工專區裡的徵才企業與職缺都有經過查核，對青年朋友來說是較有保障的平台。

2.要確認應徵的職務內容：短期打工較易碰到求職內容與實際工作不符的情況，首先依職務內容與薪資待遇做初步評估，若是薪資明顯過高，但工作內容一般，就有可能是陷阱或非法工作。其次，面試時應確認實際工作內容，若與廣告刊登內容不符，又涉及危險性、不正當性等危機，請勿輕易嘗試。

3.要確認親友知道自己的面試相關資訊：青年朋友職場與社會經驗較少，為避免發生危險，請在面試前將欲前往的地點、時間、公司資訊、職務內容等告知親友，若能有親友陪同前往、或同學結伴一起打工，也是能彼此照應的方式。

另外，7個不要則是：不預先繳錢、不購買產品、不辦卡、不當場簽約、證件不離身、不飲用茶水、不非法工作。

其中，證件不離身要特別注意，包括身分證、健保卡等雙證件，以及個人金融卡、存摺、印章等切勿隨便交給對方，避免個人金融帳戶、提款卡遭詐欺集團或不肖業者作為人頭帳戶使用。

1111人力銀行發言人黃若薇提醒，行動裝置愈來愈普及，學生習慣在臉書社團、通訊群組、論壇網站尋找打工機會，但這也可能淪為有心人士誘騙犯罪的場域，而當收到含糊不清的徵才訊息或面試邀約時，更要保持高度戒心。

黃若薇建議，兼差打工或是找全職工作，最好還是透過1111人力銀行網站、1111找工作APP，或是「兼差打工」特色專區，所有刊登的正職、兼職及打工職缺都是經濟部登記有案的合法公司商家，使用安全的管道求職，才是自保、避免掉入打工陷阱的第1步。