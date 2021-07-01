國內新冠肺炎疫情仍在三級警戒，防疫得持續加油不能鬆懈，疫情期間若想維持生活常態，踏出家門就必須小心再小心，不能讓病毒有機會入侵。國內最大機場接送叫車平台，自去年起即以高規格防疫專車，提供多項優質接送服務。暑假來臨再推出「微搬家」搭配高規格防疫專車，協助搬家更安全，讓精打細算的學生、小資族搬家時多了新選擇。

搬家學問大，對學生、小資族而言搬家最常遇到的問題是搬家公司費用太高，尤其是貨車載不滿的時候，感覺荷包淌血。搬家行李少，又會遇到機車太小載不完，來來回回要跑好幾趟。現在遇到疫情期間，大包小包搭乘大眾運輸交通工具，又會有接觸的風險令家人擔心。JoinMe揪車推出的自助微搬家方案，一趟不到千元的平價價格，享受載運大空間，無須大包小包轉搭大眾運輸交通工具，人跟行李一起抵達。

更貼心的是，只需將託運物品裝箱打包完成定點置放，司機就會準時抵達將物品搬上車。JoinMe揪車也做好各項管控，司機體溫量測、戴口罩、實聯制登記、服務人員配戴防護面罩，車上提供酒精隨時消毒，提高消毒頻率，確實保護司機及乘客的健康與安全。

1111人力銀行黃若薇表示，疫情延燒改變了上班族工作與消費的方式，不少企業實施在家工作的分流方式促使業者改變傳統的作業模式，在人力的配置上也會有所不同，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能，因應疫情一日數變，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。