為強化農業保險勘損專業、建立危險分散機制，農委會「農業保險法」的「農業保險基金」自今(1)日起正式施行，農委會主委陳吉仲表示，農業保險覆蓋率從2017年試辦的5.79％，至今已達22.8％。

台灣農漁產物樣多量少，天災發生頻率高且損失幅度大，然而過去僅有天然災害救助，對農民的生計保障不足，陳吉仲今日於臉書表示，今天7月1日是「農業保險基金」正式上路的第一天，從2017年起即試辦各項農漁作物保險，至今已開辦了25種品項、38張保單，總投保件數7萬6000件，總投保面積11萬3千公頃，總理賠件數5萬5000件，總理賠金額超過3億9千萬元，覆蓋率從2017年的5.79％，如今已達22.8％，充分發揮穩定農民收入的效果。

陳吉仲說，為加大農業保險推動的力道，「農業保險法」專法在去年5月獲立法院三讀通過，並在今年1月1日正式施行，其中作為農業保險體系運作中樞的「農業保險基金」，在經過半年的籌備後，也在今天正式啟動，農業保險基金負責農業保險中最重要的危險分散機制，以及跟農民權益息息相關的勘損人員訓練，其他還有像研發新保單、教育推廣宣導及資料庫建置等任務。

陳吉仲說明，保險公司及基層農漁會的風險，一部分藉由再保險由農業保險基金承擔，另一部分則由農業保險基金分散到國際再保市場，健全的風險分散機制有助於農業保險的永續運作，確保大災年的理賠資金需求，進而穩定農民所得。

未來農業保險基金的工作重點方面，將放在提升政策性農業保險的覆蓋率，如香蕉及釋迦收入保險、豬隻死亡強制保險、水稻收入保險等，同時也要不斷調整保單內容、擴大開發保險品項、優化保險費率、簡化投保程序，以貼近農民第一線的需求。