民眾檢舉左營區高鐵路一處出租車行有人群聚，警方到場處理，開出12張舉發單。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

疫情居高不下，但一群青少年於6月30日晚間在高鐵路一處出租車行內聚集。左營警方獲報到場處理，發現共有12個人在室內群聚，當場開出12張舉發通知書，移請衛生局裁罰。

左營警分局博愛四路派出所於6月30日深夜11時獲報，指高鐵路一處出租車行內有青少年聚集，警方到場發現，在屋內微暗的燈光下，有一群人聚集，但屋內群眾看到警察後，便立即關燈，並將電動鐵捲門關閉。

員警一時無法入內，經巡視周遭，在屋外不遠處找到1名正在工作的員工，要求立即開啟鐵捲門，並帶同員警入內查看。經檢視現場，有12名青少年躲藏在2樓房間內，員警立即一一查驗其身分。

青少年表示，由於該店面的承租契約已到期，是受友人委託前來該處協助搬家。雖然在場的青少年皆有戴口罩，但違反室內5人以上非必要之聚會，明顯違反傳染病防治法第67條規定，警方現場開出12張舉發通知書，移請衛生局裁罰，可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並令在場眾人立即散去。