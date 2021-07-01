三級警戒持續超過1個月，星級飯店也陸續推出便當外帶的服務多角化經營。其中，板橋凱撒大飯店即日起推出7款特色便當，包括焗烤奶香龍蝦便當、XO醬干貝炒飯便當、羅勒嫩煎鮭魚便當、日式照燒雞腿便當、唐揚日式炸雞便當、秘製醬燒豬扒便當及鮮蔬活力素食便當，每份150元起即可滿足消費者的味蕾，輕鬆享用飯店星級美饌。

同時，為了能夠拋磚引玉並幫助更多需要幫助的弱勢團體，於7月1日至7月12日，加碼募資「你買一我捐一」的送愛活動，一同參與做公益傳遞愛，凡消費者於活動期間購買指定款便當，焗烤奶香龍蝦便當或XO醬干貝炒飯便當，板橋凱撒就捐贈1個特製款便當到新北市家扶中心，讓更多因爲疫情而影響生計的弱勢家庭，可藉此得到支援。期望集結更多援手協助這些弱勢家庭得到溫飽。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情延燒改變了上班族工作與消費的方式，不少企業實施在家工作的分流方式，外帶外送變成常態，促使業者改變傳統的銷售方式，在人力的配置上也會有所不同。1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，以遠端管理的強大效能，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。