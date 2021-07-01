彰化市防疫旅館昨晚發生火災，造成4人死亡、多人受傷。經調查戶籍在台中的市民共有6人，其中1名市民不幸往生。台中市長盧秀燕1日表示，該名往生者是教會人員，從泰國傳教回台，依新規定入住防疫旅館居家檢疫發生不幸；市府透過民政系統慰問家屬、致贈慰問金，並協助家屬後續治喪事宜。

盧秀燕表示，彰化防疫旅館火災案其他5名市民，目前有3名住院、2名安置在其他防疫旅館，社會局已啟動關懷機制。台中市民在外地防疫旅館居家檢疫，市府會持續關心；對於51名外縣市民在台中防疫旅館居家檢疫，市府也會密切關懷，讓大家一切順利、平安回家。

社會局說，彰化防疫旅館火災案，死傷名單中共有6位民眾設籍台中，包括北屯區葉姓夫婦2名、南區曾姓父子2名、東勢區陳姓夫婦2名，其中5人受傷、1人死亡。死者為家住東勢區陳姓民眾為真耶穌教會傳教士，受教會指派到泰國傳教；妻子同住防疫旅館遭濃煙嗆傷，目前於醫院治療並進行檢疫。

社會局指出，其他4名傷者皆無大礙，已全部聯繫上當事人電話關懷。葉姓夫婦待醫師評估無虞，將轉到防疫旅館繼續隔離；曾姓父子火災當下及時逃出，並無大礙，已在防疫旅館安置。

民政局長吳世瑋強調，東勢區居民陳姓夫婦6月27日入住該防疫旅館，陳先生不幸於火災中罹難，由東勢區長翁培真代表盧市長，偕同福隆里長吳振嘉前往關懷慰問家屬，同時致贈慰問金2萬元，市府將全力協助家屬處理後續事宜。