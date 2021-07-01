近日新增確診數都在百例以下，疫情趨緩，各地開始研擬微解封，不過許多人認為，這陣子幾乎足不出戶，出外也嚴謹遵守防疫措施，現在看到人群聚集，心裡總是不安、害怕，如果解封後，也不敢到人多的地方，有人自稱這應該是患了「微解封不適應症候群」。

雖然防疫三級警戒持續到7月12日，但隨疫情趨緩，台北市率先喊出夜市可微解封，其他縣市也出現比照跟進的聲浪，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日鬆口正規畫「不同行業疫情應變指引」。

自本土疫情爆發後，許多人工作之餘，都把自己關在家。方姓民眾說，必要出門時除基本的戴口罩、買東西保持社交距離等外，還會再包包放多放幾個口罩，給遇到的無罩路人使用。

「不知道以後還敢不敢去逛夜市、大啖美食…」她嘆道，現在別說是群聚，在外只要看到可能5、6個人圍在一起、未保持一定之社交距離，總是戒慎恐懼、不太敢靠近，說實在的，之後各地開始微解封，不知道自己能不能恢復以前的生活模式。

柳營奇美醫院精神科主任劉俊宏指出，此種現象在醫學上較屬於焦慮症，多有心悸，胸悶，呼吸困難等症狀，若是合併有身體上的嚴重不適，則有可能是恐慌症，建議來醫院進一步評估。

劉俊宏建議，除平時生活作息保持規律，睡眠充足及運動的習慣外，在逐漸解封時期，防疫措施做好前提下，可找親朋好友多互動，陪同外出，以漸進式方式來慢慢恢復正常生活。