《約·定 I Do》主演賴東賢、王碩瀚、廖偉博、余杰恩上蝦皮直播《蝦皮娛樂線》公開拍攝秘辛。（蝦皮購物提供）

由日本SPO、Vidol、KKTV三方共同出品BL原創網劇《約‧定I DO》，主要演員「金石CP」賴東賢、王碩瀚與「許許CP」廖偉博、余杰恩昨受邀參與電商節目，直播當下兩對CP雙雙向粉絲灑糖，鮮肉男星王碩瀚自曝敏感帶在「耳朵」，與賴東賢演出親密戲時漲紅雙耳，需要到場外冷靜10分鐘才能繼續開拍！廖偉博則透露余杰恩，為求演出效果好，在疫情前還會約看夜景、捷運站排演，甚至會到有多人練舞的國父紀念館，在眾目睽睽之下彩排即將錄製的戲碼！讓線上粉絲懊悔留言：「早知道就該多去國父紀念館繞繞！」

飾演霸道總監的賴東賢，在劇中常有裸露身材的清涼戲碼，不時露出「30公分」的疤痕！原來曾出過嚴重車禍的賴東賢，在摘除脾臟的手術後留下30公分的印記，主持人張立東為觀眾謀福利，希望在直播中也能一窺「30公分」廬山真面目，他並回憶起自己在演出電影《角頭》前夕也出了車禍，留下滿身的傷疤，還自嘲著說「我們都是SOMEBODY（傷疤）！」

主持人張立東、盧彥澤考驗CP間的默契，問道「喜歡吃對方的豆腐嗎？」余杰恩雖表示喜歡，但飾演另一半的廖偉博卻持反對票，提及原因時，廖偉博澤表示「我不喜歡吃他豆腐，因為我只喜歡被他吃豆腐」，瞬間被反撩一波，網友紛紛留言「眼前一片白！」話題聊到近期熱門單品「豬血糕披薩」時，眾人皆避之惟恐而不及，不敢嘗鮮新品，張立東見狀便開玩笑說「剛剛已經把披薩送到各位家門口了！」，嚇得賴東賢驚慌失措，直問「真的假的？」，自然流露的模樣與劇中男人味的人設完全反差萌！