保單借款紓困開辦首日，壽險業者詢問電話接不停，截至中午12時，國內22 家壽險合計受理1453人申請，受理保單數達1617件，保單借款金額達新台幣1億3283萬元。

疫情衝擊民生經濟，金管會協調國內22家壽險業者推出經濟弱勢保戶保單借款利率優惠方案，申辦期間原則為7月1日至9月30日，保單借款優惠利率1.28%，優惠期間3年，申請人於每家投保的壽險公司申請額度累計最高可達新台幣10萬元。

保險局長施瓊華今天表示，保單借款紓困開辦首日，整體辦理情形順利，從早上9時至中午12時，短短3小時之內，全體壽險業受理申請人數1453人，受理保單數1617件，合計保單借款金額已達1億3283萬元。

其中，國泰人壽受理的保戶申請件，今天已全數撥款匯入保戶帳戶中。據了解，國壽受理件主要以視訊管道辦理居多。

保單借款紓困方案開放五類資格申辦，包含身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、符合政府個人紓困補助條件者以及受COVID-19疫情影響以致經濟困難者。

可適用保單借款紓困方案的險種由各壽險業者自行訂定，多數為新台幣計價、有保價金的傳統型保單可辦理保單借款，部分業者如富邦人壽、南山人壽、國泰人壽、安聯人壽等，開放投資型保單辦理借款。部分業者有排除特定類別保單的規定，民眾申請前可先檢視各家壽險業者的紓困方案說明。