昔日人氣女團KARA隊長奎利，近年沒有團體活動，主要將工作重心放在演戲上，但仍未遇到屬於自己的代表作，感情生活卻又變焦點；日前南韓江南區出現一起富三代酒駕肇事逃逸的事故，還爆出他企圖監禁同車正妹，馬上有人挖出該男子居然就是奎利男友孫自浩，經紀公司也證實「兩人交往中」。

奎利和男友孫自浩(音譯，송자호)穩定交往多年，她雖然愛得低調，但偶爾也會在社群分享兩人合照；近日韓媒卻爆出，孫自浩6月22日酒駕還肇事逃逸，隨後馬上被警方逮捕，更發現同車還有一名漂亮女子，女方當場指控孫自浩監禁她，「我叫他放我下車，卻遭到無視」。

奎利經紀公司證實她和男友仍在交往中。(圖/ 摘自奎利IG)

KARA昔日是人氣女團，奎利(圖右二)美艷外貌和好身材成為許多男粉絲的女神。(圖/ 摘自IG)

肇事者孫自浩不僅是奎利男友，還是一間中型企業的第三代，從他私人IG簡介得知他從事藝術相關工作，在有錢公子哥中小有名氣；消息曝光後，孫自浩受訪時堅稱「肇逃和監禁都非事實，我對於自己的失誤影響女友（奎利）感到很抱歉」；他也詳述整件事故來龍去脈，原本有請代理司機，但對方不熟悉車子操作，他才會伸手「幫忙」意外撞到旁邊車輛，但聯絡不到車主只好先離開。

針對被同車女子控訴監禁一事，孫自浩急撇清，「想幫她攔計程車，本來要在路邊放她下車，不可能有監禁的意思」；目前全案仍在調查中，孫自浩承認有酒駕和撞到其他車輛，堅決否認監禁女子。事後奎利經紀公司對此只低調表示，「奎利和男友至今仍穩定交往中，仍在了解男方車禍事件中」。

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