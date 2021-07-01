現行證券商得以信託方式辦理財富管理業務，兼營金錢信託及有價證券信託業務，並限於自益信託，即信託契約受益人與委託人同一人。為提升證券商辦理財富管理業務之競爭力，金管會近期開放證券商得辦理有價證券他益信託業務，即信託契約受益人與委託人不同人。

金管會表示，有價證券業務為證券商之本業，金管會自98年開放證券商以信託方式辦理財富管理業務，除了金錢信託外，證券商亦開辦屬自益信託之有價證券信託業務，協助客戶多元運用所持有之有價證券，包括運用於有價證券借貸業務（借券）。

本次開放有價證券他益信託業務，以本金自益，孳息他益型為主，即有價證券的持有人（委託人）與兼營信託業務之證券商（受託人）簽訂信託契約，將有價證券（如股票）移轉予受託人，由受託人依信託契約約定事項為受益人之利益或特定目的管理、運用或處分該有價證券（如為有價證券之保管、收取股利股息或利息、認購新股、行使投票權等），並約定將信託利益（如股息）分配給第三人（受益人），以協助客戶規劃財富移轉與財產移轉，滿足客戶信託需求。