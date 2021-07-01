為因應未來營運發展需求，全球第一大PCB廠—臻鼎-KY(4958)今(2021)年陸續開展四座新園區建設，包括：台灣高雄、大陸深圳、大陸淮安及秦皇島都啟動擴產，隨著新產品佈局發酵及新產能加入，臻鼎-KY董事長沈慶芳樂觀看待未來營運，法人預估，臻鼎-KY有望在3年內達成年營收2000億元目標。

臻鼎-KY持續落實「One ZDT一站式購足」策略，不僅持續擴大產品線，全球各地的新專案投資計畫亦持續進行、擴大建設，以完善全球佈局，今(2021)年陸續開展四座新園區建設，包括：台灣高雄、大陸深圳、大陸淮安及秦皇島都啟動擴產。

沈慶芳表示，台灣高雄路竹科學園區新廠於5月29日動工，主要是軟板與先進模組組裝生產線，預計2023年4到5月完工，隨後裝機認證，在2024年加入生產；大陸深圳禮鼎園區IC載板(ABF)廠預計後年加入生產、大陸淮安第三園區投資高階HDI(含MSAP)及大陸秦皇島禮鼎園區投資IC載板(BT)預計明年第3季加入生產，去年資本支出約216億元，預估今年資本支出將高於去年。

值得一提的是，全球各大品牌廠日益重視供應鏈的環保節能減碳，臻鼎-KY製造生產過程實施多項節水創新專案，為了可持續的水管理與公開透明的水揭露制度，2019年開始進行水資源管理聯盟(Alliance for Water Stewardship AWS)標準實施作業，各園區分別於2019及2020年取得AWS白金級認證，截至目前為止，全球ICT產業中僅有9家獲得白金級證書，臻鼎-KY就拿下4家，創下業界首例，淮安廠區亦已加裝太陽能板採用綠色能源，優異的綠能環保表現將有助於臻鼎-KY未來接單。