「姐姐」謝金燕防疫期間常在網上分享居家防疫生活，不時曬出美照，讓粉絲看了解解悶，近日還玩起下衣失蹤，身上只穿著一件T恤，一雙逆天美腿光溜溜入鏡，纖細體態完勝一大票少女，讓許多粉絲自嘆不如。

照片中，謝金燕對著鏡子自拍，她只套著一件寬大的熊熊T恤，下半身看起來就像沒穿褲子，大秀110公分的超長美腿，腳下則搭配一雙白球鞋，整個人青春洋溢，少女感十足，完全看不出46歲，完美比例也吸引粉絲留言狂讚「這一雙腿天下無敵」、「這是哪個大學生的腿」、「這腿太犯規 逼逼逼」、「這是少女的身材呀...阿斯」、「真的太瘦了 希望妳有肉一點點」。

謝金燕下衣失蹤，大秀逆天美腿。（圖／翻攝自臉書）

謝金燕防疫期間常曬出自己運動、健身的生活，希望粉絲保持愉悅心情，正能量撐過這段時間，日前也穿著中空裝入鏡，露出蠻腰、結實腹肌，呼籲大家跟著一起運動。

而她出道多年一直保持前凸後翹好身材，就曾不藏私分享保養方法，像是三餐只吃七分飽、吃辣增加代謝、吃排水蔬果消除水腫、隨時隨地縮小腹，還有每天至少運動半小時，都是姐姐「腿精」養成秘訣。