疫情未歇，民眾購買的旅展餐券或住宿券即便業者紛紛祭出延期方案，何時再用或可否如期消耗皆是民眾苦惱問題。面對票券消費因應，台北喜來登除將效期展延至八月底外，針對消費者對「包肥餐」需求再推出五款只供餐券兌換的「迷你百匯外帶餐」，將「十二廚」自助餐廳內精選沙拉、海鮮、爐烤牛肉、甜點等十多款料理裝盒，消費者持2020年「十二廚」旅展餐券，依照券面金額可兌換價值超額的限定餐點，讓消費者防疫在家也能吃到熟悉的十二廚Buffet料理。需提前預訂，每日上午11點與晚間5點於1樓The Deli提領。

每年規模最大的台北國際旅展，去年因疫情趨緩與報復性消費潮帶動台北喜來登的票券銷售成長，特別是館內自助餐廳十二廚餐券，年度最低的優惠價與百道豐盛美食是民眾囤貨的主攻目標，旅展期間賣出近五萬張餐券佳績。為避免因疫情延宕內用效期、或解封後的一位難求等諸多考量，加上為滿足民眾外帶需求，台北喜來登轉推出五款僅供票券兌換的「迷你百匯外帶餐」，價格自1290元至2600元，精選十二廚餐檯上經典菜色：雞肉凱薩沙拉、生魚片拼盤、綜合壽司、香煎海鮮盤、爐烤牛腹肉佐黑椒醬、新加坡辣椒炒龍蝦、季節炒時蔬、佛跳牆、熱銷冷凍麵食、精緻甜點九宮格等，十多款豐盛美食精緻裝盒帶回家。迷你百匯外帶餐僅供旅展餐券享兌換優惠，若單點購買則以原價計算，提供民眾更多元化的餐券使用選擇。