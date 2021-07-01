面對Delta病毒的來勢洶洶，以及網路謠言的渲染，指稱有民眾退訂枋山芒果情事，屏東縣政府第一時間請產地枋山地區農會及枋寮農會協助媒合收購在地芒果，引起民眾響應產地接獲許多訂單，雖產季接近尾聲，但仍有部分果農的芒果尚待銷售，縣府仍會持續媒合，也請消費者多選購屏東在地芒果。

屏東縣政府農業處表示，在疫情的衝擊之下，要感謝全國各地許多企業、團體及消費者在第一時間以行動訂購來支持屏東枋山芒果。目前產季雖接近尾聲，但產地仍有果農陸續採收中，也藉此呼籲民眾持續訂購，除了枋山、還有周圍獅子、楓港、車城、恆春、枋寮、高樹等地的芒果及其他各地的各種水果，千萬不要讓疫情影響造成退訂。

屏東芒果因地理條件優越，每年上市皆受消費者喜愛，今年受疫情事件影響，消費者有所疑慮，縣府在第一時間立即澄清。疫情警戒之前，已通知產地集貨場域、分選包裝、裝載運送及工作人員的相關消毒工作及健康監控等措施，同時也快速媒合消費者的訂單需求，並協助產地農民出貨，讓全民拚防疫的同時，也更要顧及農民的生計。目前接獲機關團體大量訂單達1000箱以上。

為了讓芒果通路更廣，縣府協助媒合果農上架防疫屏安箱訂購平台、上架農委會農產嘉年華店商平台、媒合上架農金安心購～安全農漁產品產銷平台，此外，也媒合加工廠商針對格外品進行加工，穩定果農收益。在產期尾聲之餘，仍有小農陸續採收，屏東芒果品質優，風味佳，歡迎民眾趁早訂購，用新臺幣支持屏東芒果。