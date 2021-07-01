屏東縣枋山鄉生產的愛文芒果，品質向來深獲好評享譽盛名，但近期受到枋山地區受到印度變種病毒確診案例影響，各地民眾紛紛退掉芒果訂單，對枋山以種植芒果為主的果農造成打擊，嚴重影響居民生計。

面對枋山地區疫情嚴峻，屏東縣長潘孟安除了推動各項防疫措施外，同時也不斷地對全國大聲疾呼、信心喊話「請不要將屏東汙名化」，另外，屏東縣不動產開發公會王世賢理事更是率領全體會員，以在地的力量力挺枋山果農，主動訂購300箱枋山地區愛文芒果，愛心捐贈給本縣1000餘位身心障礙者及弱勢兒少一同享用。

這次共有屏東縣勝利之家、伯大尼之家、創世清寒植物人安養院、啟智教養院、屏東榮家仁愛堂身障養護中心、迦南身障養護院、福慧基金會附設大同之家、精忠育幼院、沐恩之家附設亞當學園、潮州少年城、勵馨基金會附設耕馨家園、飛夢林家園及南區老人之家附設少教所等13個身心障礙機構與兒少安置機構獲得捐贈。

不動產開發公會理事長王世賢表示，各界忙著防疫工作十分辛勞，屏東縣不動產開發公會則協助「芒」著送愛心，以具體行動幫助疫區推銷農特產品，也藉此感謝社福機構在疫情期間仍肩負照顧身心障礙者及兒少不遺餘力，期待以此行動拋磚引玉，鼓勵全國各界踴躍訂購屏東的農產品，為屏東加油打氣！

屏東縣政府社會處表示，特別感謝王理事的善舉，疫情期間使得原本的弱勢族群處境更加令人堪慮，因此，民間單位與政府共同為防疫出力，公會以購買在地農產品捐助在地社福單位的方式，更是自助互助、一舉數得、值得推廣的好方式。