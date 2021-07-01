中天新聞台2019年2月18日報導的「鳳凰雲」新聞遭NCC裁罰40萬元，中天提告抗罰，一審敗訴，上訴二審成功。（翻攝自Youtube「中天新聞」頻道）

中天新聞台前年（2019年）報導台南立委補選選情，有關「鳳凰展翅雲」新聞，被國家通訊傳播委員會（NCC）依《衛星廣播電視法》裁罰40萬元。中天提起訴訟，台北高等行政法院審理發現，NCC開諮詢會議，16名委員中有12人認為不違法，NCC卻置之不理，依另4名委員意見決議開罰。因此認定中天上訴有理，發回更審。

國民黨立委賴士葆指出，台北高行政法院的此一判決，可說是捍衛新聞自由遲來的正義。

賴士葆分析，就程序正義而言，NCC確實用少數暴力(4：12)來裁罰中天，毫無正義可言。而就實質內容來講，在「鳳凰展翅雲」畫面的右邊還特別標出了「民俗信仰 請勿盡信」的斗大標題，根本沒有NCC所說的「引導民眾將特定政治人物與怪力亂神之說結合」。

賴士葆痛批，N C C的裁罰根本就是欲加之罪，何患無辭。這是道道地地的先射箭再畫靶、另類文字獄的戕害新聞自由。

賴士葆更直言，若不是透過法院審理揭露，社會無從得知NCC決策過程和裁罰中天新聞台，少數4個人的看法可以凌駕多數12個人的意見之上，這是公然地踐踏法治。他也期待地院更審的時候發揮司法專業與道德勇氣，一起捍衛新聞自由。