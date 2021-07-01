41歲莊姓女子2020年底，與許姓閨蜜、陳姓男子一起到台中遊玩，晚上投宿某旅館，事後許女向莊表示遭陳趁機性侵，莊女假意協調，向陳要了150萬元卻私自侵吞，此外莊女還誆稱自己投資股票神準獨到，陸續向許女在內的3名被害人，詐得710萬元，但說好的股利卻無法支付，士林地檢署日前偵結，依詐欺、違反證交投資信託及顧問法和詐欺起訴莊女。

起訴指出，莊女去年12月與許女、陳男到台中旅遊，事後莊聽許女抱怨，指半夜時遭陳性侵，莊當時表示要替許女處理，陸續傳了多次簡訊給陳，內容包括「她深感受辱想自殺」、「你要怎麼辦？」，後又表示她有辦法說服許，「我對她很有影響力，保證你不會被告」。

陳男相信後，匯了150萬元莊，莊拿其中50萬元購買柏金包，另100萬則暗自侵吞，陳男後來聯繫許女表達關切，才驚覺莊女根本沒拿半毛錢給許。

此外，莊女向友人表示自己有合格代操證照，分析股市眼光獨道，包括許姓女子在內3人，2020年7月陸續匯款710萬給莊，由她代操股票，但幾個月過去，莊女並未如講好的給予相對投資報酬，甚至百般推諉，3人一氣之下也提出告訴。

莊女應訊時，辯稱性侵和解費用還來不及給許，投資部分則全盤否認，指從未幫3人代操過，檢方根據被害人提供的匯款單、聊天對話及證券公司交易明細，認定莊女涉嫌詐欺，依法將她起訴。