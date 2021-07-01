日本東京都2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續升溫，今天又新增673例確診病例，如果按照目前增加比率，4週後東奧舉行期間的7月28日，單日新增確診病例數恐將逾千例。

日本電視台報導，首相菅義偉今天重申，如果在東奧及帕運舉行期間發布「緊急事態宣言」的話，也有可能以閉門賽事的方式舉辦。

菅義偉說，「（發布緊急事態宣言）那個時候，我明確說有可能不開放觀眾進場，會以國民安全安心為最優先事項進行因應」。

他談到東京新增確診病例增加時說，會抱持緊張態度，在警戒中確實因應，同時也將加速疫苗接種作業。

東京都目前實施的「防止蔓延等重點措施」將於7月11日解除，屆時是否延長，菅義偉說，「下週會有結論」。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增673例確診病例，較上週四增加103例，連續12天高於上週同日。另外，重症患者數較昨天增加4人，總數51人，是繼6月11日後再度超過50人。

東京都政府今天舉行疫情監控會議，專家認為新增確診病例比率大幅上升，疫情正再度擴大。

如果依照目前的增加比率，2週後的7月14日單日新增確診病例可能約724例，幾乎等同第3度發布「緊急事態宣言」的4月下旬疫情水準。

再這樣發展下去，4個星期後的7月28日單日新增確診病例將超過1000例，來到約1043例，等同今年初第3波疫情水準，專家們對疫情急速擴大感到強烈危機。

6月22日因過勞住院休養的東京都知事小池百合子昨天已出院，她今天透過視訊方式出席監控會議，用嘶啞的聲音呼籲大家徹底做好防疫對策。

東京都醫師會副會長豬口正孝在監控會議結束後，談到未來東京都醫療量能狀況時說，「考量到Delta變種病毒傳染的速度，絕對不容樂觀」。