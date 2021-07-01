各級學校已進入暑期，宅在家成為民眾新生活模式，而中央此次再延長防疫警戒，各級學校也鼓勵學生暑期作線上作業，新竹市有線電視業者因此也決定延長網路免費升級服務，讓學生在家安心使用網路自修、作線上作業。

市府指出，因應疫情升溫的防疫警戒於5月中旬升級到3級，近日再延至7月12日，各級學校也都改以在家線上遠距教學，而目前雖已放暑假，但新竹市各國中、小都會安排暑假作業或是其他自主學習課程。

今年因應疫情，除了減量紙本作業外，學校也部分採用線上上傳作業，方便學生上傳繳交，老師協助檢核。此外，各校也透過學習吧或因材網等線上學習資源，為孩子規畫複習或銜接課程學習。

另，國中各校在8月起，對於9年級學生也安排暑期輔導，在疫情尚未解封前，先採取線上教學方式，幫助學生複習，加強學生學力，國中、小暑假學習扶助同樣採用線上教學方式，不因疫情而停課。

也因此，國中小學生在家仍需網路作線上作業，對弱勢家庭學生來說，網路費用又是一大問題。

凱擘大寬頻新竹振道有線電視指出，疫情期間宅在家成為民眾新生活模式，該公司自5月20日起已對既有用戶專屬升級回饋，提供原家中使用較低頻寬的上網老客戶，不必申請即可免費升速，只要既有用戶將家中網路數據機關機並重新啟動，頻寬即刻升級，讓學生在家防疫期間上網無需等待。

振道總經理劉中勝同時表示，因應各級學校停止到校、改採線上授課，為了照顧學生們防疫期間學習不中斷，該公司公用頻道自5月起就全力配合市府提供線上教育遠端上課，讓學生們在家就能輕鬆學習，滿足停課不停學需求，也讓家長們更放心。