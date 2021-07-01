時間過得很快，2021年已經來到了7月，近日《靈匣網》發文分享，生肖屬羊、牛、狗和雞的人在7月份特別容易花錢如流水，導致荷包吃不消，因此在消費的時候一定要三思而後行，確認自己是否真的有需求再購買。

1、生肖羊

屬羊的人在7月份開銷突然大增，像是面試要穿的正裝、通勤的交通費，或是家裡的電器、交通工具突然壞掉需要維修保養，甚至可能遇上朋友結婚需要包紅包等狀況，這些不得不花的支出全都擠在同一個月，讓你們感到非常頭痛。

2、生肖牛

生肖牛今年犯太歲，在7月要特別小心「飛來橫禍」的破財，這個月你們很容易遇到小人詐騙，或是因為無法拒絕的人情而買下高額產品，此外還可能粗心遺失錢包、手機和信用卡，建議你們在這個月不要輕信任何人，貴重物品也一定要自己保管好。

3、生肖狗

屬狗的人在7月份收入會增加，辛苦的打拚讓你們覺得要好好犒賞一下自己，因此開始毫無節制的花錢，和親友出門時總會大方買單，逛街看到喜歡的東西也會毫不猶豫地買下，雖然大手筆花錢確實讓人心情很好，但也要注意底線，否則最後就會變成「月光族」。

4、生肖雞

屬雞的人在7月不管是事業還是愛情，各方面的壓力都特別大，於是忍不住藉由購物來抒發情緒，但往往收到帳單就開始後悔，壓力變得更大，造成惡性循環；還有一部分人會將錢花在玩樂上，甚至沉迷於賭博、酒色，到最後不但搞壞身體，錢財更是一去不復返。