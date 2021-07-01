時值畢業季，許多青年離開校園即將踏出新人生，勞動部勞動力發展署中彰投分署依青年不同需求，提供3項可運用的計畫資源供選擇，分別為針對想強化最後一哩路，精進個人專業知能者，提供「產業新尖兵計畫」，訓練期間還可以領取8000元的「學習獎勵金」。

中彰投分署指出，針對較無工作經驗想做中學的青年朋友，提供「青年就業旗艦計畫」工作機會；就積極找工作想儘快進入職場者，提供「青年就業獎勵金」，希望這三支箭，能協助青年學子順利轉銜職場，歡迎多加運用。

中彰投分署長林淑媛表示，依往年實務經驗，應屆畢業生通常會在畢業前或後開始找工作，有的則選擇再進修；今年畢業季因疫情關係，目前全國仍在三級警戒期間，對今年的應屆畢業生的確會造成衝擊，而在就業機會的選擇上，則因產業別有所差異，目前中彰投轄區公立就業服務機構登記求才的行業，多以製造業為大宗。

林淑媛特別鼓勵青年朋友可利用疫情期間，思考個人職涯未來發展方向，如對職涯迷惘者，可善用「哈利找伯樂」職涯魔法主題網站在家先行自我探索職涯，找到職涯目標後，依個人不同需求，透過上述政府的計畫資源，積極達標。

例如「產業新尖兵計畫」開辦具發展前景的5大領域產業專業訓練課程，適合想往數位資訊、電子電機、工業機械、綠能科技、國際行銷企劃等領域青年朋友參加，目前還有近60班在招生中，凡符合資格的15-29歲本國籍失業青年，都可免費參訓，最高補助10萬元的訓練費用，每月還提供學習獎勵金8000元，讓青年朋友可安心受訓。

「青年就業旗鑑計畫」適合比較沒有工作經驗的青年，主要透過補助企業提供青年工作崗位在職訓練機會，由企業依據用人需求「先僱後訓」，以做中學模式，安排職場導師進行3個月技能培養及職場實習，讓無經驗的青年儘快熟悉工作流程及環境，縮短適應摸索的時間，今年該計畫共有4000個職缺可提供青年選擇。

「青年就業獎勵計畫」則是提供109年9月1日至110年9月30日畢業的29歲以下青年，只要在9月30日前踏入職場，並在同一家公司穩定就業滿90日，就可領2萬元，同一公司滿180日後可再多領1萬，最高可獲3萬元，鼓勵想投入職場的青年都可勇於嘗試。

若青年朋友對上述計畫有興趣者都可上台灣就業通網站查詢，也可就近洽詢中彰投區各公立就業服務機構預約服務，或撥0800-777888專線有專人提供諮詢服務。